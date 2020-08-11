TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'nın, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'nın, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor" denildi.

(Bayram Türüdü/İHA)

Kaynak: İHA