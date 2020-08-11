TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'nın, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürdüğünü açıkladı.
11.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:31
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'nın, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürdüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor" denildi.
(Bayram Türüdü/İHA)
Kaynak: İHA