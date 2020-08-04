TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Türkiye ile Azerbaycan Hava ve Kara Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir, Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara Kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Devam eden tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, ayrıca paylaşıma şu notu ekledi:

"Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Azerbaycan'da icra edilen #TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor". - ANKARA

Kaynak: İHA