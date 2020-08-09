- "TurAz Kartalı 2020" tatbikatı devam ediyor - "TurAz Kartalı 2020" tatbikatı devam ediyor Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatları kapsamında düzenlenen "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

- "TurAz Kartalı 2020" tatbikatı devam ediyor

BAKÜ - Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatları kapsamında düzenlenen "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "TurAz Kartalı 2020" tatbikatının helikopterlerin çeşitli görevleri gerçekleştirmesiyle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim alanında gelen helikopter tarafından temsili düşman hedeflerinin faaliyetlerini engellemek, düşman hareketli ve hareketsiz zırhlı araçlarını yok etmek ve ani karşılaşılan düşman hedeflerinin tespit edilmesi gibi çeşitli görevlerin icra edildiği vurgulandı.

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: İHA