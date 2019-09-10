TurAz Kartalı 2019 tatbikatı sürüyor

10.09.2019 12:06

Azerbaycan ve Türk hava kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı 2019 tatbikatı devam ediyor.

İki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 2 Eylül'de başlayan tatbikatın bugünkü bölümünde Azerbaycan ordusuna ait Mig-29 ve Su-25 uçakları ile Türk F-16'ları önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

Pilotların hazırlanması, uçakların havalanması ve inişi basın mensuplarınca görüntülendi.

Tatbikatın Azerbaycanlı Koordinatörü Albay Faik Aliyev, yaptığı açıklamada, tatbikatla iki kardeş ülkenin hava kuvvetlerinin gerektiğinde ortak hareket etmeye hazır olmalarının amaçlandığını söyledi.

Tatbikatların büyük önem taşıdığını dile getiren Aliyev, " 'Hava-yer' ve 'hava-hava' görevleri icra ediyoruz. Tatbikat çok başarılı. İki ülkenin uçaklarının havada ortak görev icra etmesi bizim için bir şans." dedi.

Tatbikatta iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de gözlemci olarak yer aldığı tatbikat 16 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA