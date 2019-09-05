TurAz Kartalı 2019 tatbikatı sürüyor

05.09.2019 20:53

Azerbaycan ve Türk Hava kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı "TurAz Kartalı 2019", Azerbaycan'da devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye Hava Kuvvetlerince iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 2 Eylül'de başlatılan tatbikatın dördüncü gününde de uçuşlar gerçekleştirilerek çeşitli görevler icra edildi.

Tatbikatta iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de gözlemci olarak yer aldığı tatbikat 16 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA