TÜRASAŞ ve TCDD'nin yeni nesil yük vagonu ve onarım çalışması
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TÜRASAŞ ve TCDD'nin yeni nesil yük vagonu ve onarım çalışması

22.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:59
TÜRASAŞ ve TCDD'nin yeni nesil yük vagonu ve onarım çalışması

Türkiye Raylı Sistemler Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Sivas'ta düzenlenen toplantıda, 2021-2023 iş programı kapsamında müşterek yürütülebilecek faaliyetler değerlendirildi.

Türkiye Raylı Sistemler Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Sivas'ta düzenlenen toplantıda, 2021-2023 iş programı kapsamında müşterek yürütülebilecek faaliyetler değerlendirildi.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki kurumun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla üç yıllık iş programı kapsamında kentte toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünün üretim planında yer alan yeni nesil yük vagonları ve onarım programı ele alındı.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, katılımcılara fabrikaların kapasitesi ve mevcut iş durumu hakkında sunum yaptı.

Toplantının ardından TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük ve diğer yöneticiler, vagon üretim ve onarım fabrikalarını gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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