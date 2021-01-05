TÜRASAŞ, Gaziray sözleşmesini yarın imzalayacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" için 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajını gerçekleştirecek.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" için 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajını gerçekleştirecek.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgilere göre, yarın TÜRASAŞ ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi Sözleşmesi imzalanacak.

Sözleşme imza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

TÜRASAŞ, sözleşme kapsamında 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajını yapacak.

Projenin ilk 2 setinin teslim süresi 24 ay iken, tüm setlerin 28. ayın sonunda belediyeye teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı