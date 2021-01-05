TÜRASAŞ, Gaziray sözleşmesini yarın imzalayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TÜRASAŞ, Gaziray sözleşmesini yarın imzalayacak

05.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:52
TÜRASAŞ, Gaziray sözleşmesini yarın imzalayacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" için 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajını gerçekleştirecek.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" için 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajını gerçekleştirecek.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgilere göre, yarın TÜRASAŞ ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi Sözleşmesi imzalanacak.

Sözleşme imza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

TÜRASAŞ, sözleşme kapsamında 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajını yapacak.

Projenin ilk 2 setinin teslim süresi 24 ay iken, tüm setlerin 28. ayın sonunda belediyeye teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Ryan Babel Ersun Yanal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Bursa Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜRASAŞ, Gaziray sözleşmesini yarın imzalayacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:57:25. #1.14#
title