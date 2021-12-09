Turaplar Köyü Şebeke ve Turaplar-Otluoğlu Grup İçme Suyu Deposu ve Ayrım Maslağı Yapım İşi Kesinleşen İhale Kararı

İSTANBUL (Habermetre) - T. C.

DÜZCE İLİ

MERKEZ İLÇESİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

BAŞKANLIĞI

KESİNLEŞEN İHALE KARARI

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul Cad. Camikebir Mah. Düzce Valiliği F Blok Zemin Kat DÜZCE

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (380) 523 41 84 (tel) 0 (380) 524 54 08 (Faks)

2-İhale Konusu İşinin Adı : Turaplar Köyü Şebeke ve Turaplar-Otluoğlu Grup İçme Suyu Deposu ve Ayrım Maslağı Yapım İşi

3-İhale Tarihi : 01 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat: 14: 00

4-İhale Kararı : 28. 04. 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulüyle ihalesi yapılan Turaplar Köyü Şebeke ve Turaplar-Otluoğlu Grup İçme Suyu Deposu ve Ayrım Maslağı Yapım İşi ihalesi ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Uğurtaş Beton Mamülleri Temur NEZİR'in uhdesinde kalmıştır.

İlanen duyurulur. …/12/2021

Batuhan SARIOĞLU

Vali Yardımcısı V.

Birlik Başkanı

…./12/2021 Büro Personeli Ali VELİ

…./12/2021 Birlik Müd. Ş. Emre ESEN

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