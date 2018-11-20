Türap Başkanı Attar: Türk Teknolojisini Arap Ülkelerine Götürebiliriz

TÜRK Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) İstanbul'da 'TurabExpo Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı' düzenledi. Fuarda Türkiye gayrimenkul sektörü Arap yatırımcıyla buluştu. Açılışta konuşan TURAP Başkanı Sabuhi Attar, "Türk yatırımcı için en önemli noktalardan biri teknoloji. Türk teknolojisini Arap ülkelerine biz götürebiliriz,ihracatımızı da geliştiririz" dedi.

'TurabExpo Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı' ikinci kez Hotel Pullman İstanbul Airport and Convention Center'da kapılarını açtı. Arap yatırımcıların Türkiye'deki konut üreticileriyle buluştukları organizasyonda ilerleyen zamanlarda elektronik ortamdan da bağlantı kurulabileceği belirtildi.

Geçen yıldan farklı olarak fuarın, katılımcı firmaların konutlarının da Arap ülkelerinde satışına aracılık edeceğini söyleyen TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar,Türk yatırımcıların Arap ülkelerine yatırım imkanlarıyla ilgili de bilgi verdi. Attar, "Türk yatırımcı için en önemli noktalardan biri teknoloji. Böylece hem Türk teknolojisini Arap ülkelerine biz götürebiliriz hem de ihracatımızı geliştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ SATIŞ HACMİ BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 15 ülkeden bin 500'ü aşkın Arap yatırımcının katılımının beklendiği fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Attar, "Amacımız büyük bir Türkiye ve bir işbirliği. İktisadi işbirliklerinin bu bölgelere refah getirmesi konusunda çalışıyoruz. Yaklaşık 200 Türk firmamıza bünyemizde destek veriyoruz. Umarız daha büyük birlik ve ticaret yaparak bölgeye refah getiririz, fuardan ciddi satış hacmi bekliyoruz dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK'

Grup olarak sektörel çalışmalar yaptıklarını da aktaran Attar, "Sadece bu iki gün sürecek fuar çalışmaları değil, mevcut firmalarımızın bütün yıl satış destekçisi olarak devam edeceğiz. Bu nedenle söz konusu rakamların büyük olacağını öngörüyoruz" dedi. - İstanbul