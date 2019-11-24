Turanlı, Öğretmenler Gününü kutladı

24.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:02

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu hatırlatarak, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.



Başkan Turanlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerimiz kutsal bir görev icra etmektedirler. Ülkemizin geleceği olan gençlerin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, bu vesileyle geleceğe de yön vermektedir. Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlere aittir. Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmaktadır. Doğu veya batı diye ayrım yapmadan, ülke topraklarını geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirmek için karış karış gezen öğretmenlerimizin bizlerde her zaman yanındayız. Öncelikle Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, başarılı ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA