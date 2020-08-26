Turanlı 'dan hizmet vurgusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turanlı 'dan hizmet vurgusu

Hayata geçirdiği alt ve üstyapı hizmetleriyle ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ivedilikle sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Turanlı 'dan hizmet vurgusu
26.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:48

Hayata geçirdiği alt ve üstyapı hizmetleriyle ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ivedilikle sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, yapılan hizmetlerle ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Turanlı, "Hayata geçirdiğimiz alt ve üstyapı hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte daha iyi bir Kahta için çalışıyoruz. Bu anlamda sürdürdüğümüz yol bakım ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden ivedilikle devam ediyoruz. Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz ilçenin kırsal ve merkez mahallelerinde sıcak asfalt, sathı kaplama, parke, bordür ve diğer alt yapı çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. Yavuz Selim, Girne, Turgut Özal, Menderes, Bağlar, Atatürk ve Karşıyaka mahallelerimizdeki yol yapım çalışmalarının bitmesiyle Şeyhbaba, Cami ve Cumhuriyet mahallelerimizde yol yapım çalışmalarına başladık. Kış aylarında halkımızın mağdur olmaması için en kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Magazin
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek Ekonomi
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı Güncel
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına...
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı 3. Sayfa
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Eski muhtar husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı
Eski muhtar husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor
Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Faik Öztrak Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Sertab Erener Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Eddie Newton Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza İstifa Karadeniz Gaziantep
Şu an buradasınız: Turanlı 'dan hizmet vurgusu - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 11:01:19. #1.14#
title