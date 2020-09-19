Turanlı'dan Gaziler Günü mesajı
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Turanlı'dan Gaziler Günü mesajı

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Turanlı'dan Gaziler Günü mesajı
19.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:58

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Turanlı mesajında, gazilerimizin, ulusal birliğimizin simgesi olduğunu vurguladı.

Başkan Turanlı, "Yurdumuzun topraklarını korumak ve savunmak için üstün bir cesaret örneği göstererek canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız ve ulusal birliğimizin simgeleri olmuştur. Aziz vatanımızı parçalamak, bağımsızlığımızı yok etmek isteyenlere karşı canı pahasına mücadele eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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