Turanlı'dan Gaziler Günü mesajı Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Turanlı mesajında, gazilerimizin, ulusal birliğimizin simgesi olduğunu vurguladı.

Başkan Turanlı, "Yurdumuzun topraklarını korumak ve savunmak için üstün bir cesaret örneği göstererek canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız ve ulusal birliğimizin simgeleri olmuştur. Aziz vatanımızı parçalamak, bağımsızlığımızı yok etmek isteyenlere karşı canı pahasına mücadele eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA