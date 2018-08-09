Turanbayburt: "Adana'da İmar Sorunları Çözüme Kavuşturulamıyor"

ADANA (İHA) – İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, Adana'nın imar plan uygulaması iptallerinin, plan değişikliklerinin, onaylı projeye uygun olmayan yapı üretiminin büyük sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Adana'nın imar sorunlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Turanbayburt, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak Adana'nın, kentte yaşayan insanların sosyal, kültürel yaşamlarını geliştiren planlamaya sahip, çevreye duyarlı, çağdaş, güvenli bir kent kimliğine ulaşmasını istediklerini söyledi.

"İmar sorunu, başlı başına bir sorun"

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarının bir gereği olarak kent sorunlarını dile getirmekteki amaçlarının Adana'daki sorunların çözümü yönünde adımlar atılmasını sağlamak olduğuna işaret eden Turanbayburt, "Bunu sağlamak için vatandaşlarıyla, kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle hepimize görev ve sorumluluk düşmektedir. Ancak hiç kuşku yok ki bu görev ve sorumluluk birincil olarak bu çalışmaları yapmak üzere göreve talip olan, seçimler sonucu bu sorumluluğu ifa etmek üzere göreve başlayan yerel yönetimlere düşmektedir" diye konuştu.

Adana'nın, plansız büyümeyle çarpık yapılaşan kentimizde bu sorunların çözümünün kolay olmadığını ifade eden Turabayburt, "İmar plan uygulaması iptallerinin ve plan değişikliklerinin eksilmediği Adana'da, imar sorunları maalesef çözüme kavuşturulamamıştır. İmara açık arazilerin sayısı ve büyüklüğü kısıtlıdır. Bina üretim sürecindeki bu durum şüphesiz ki pek çok kesim açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Ancak bu durumun, usulsüzlüklerin yapılması için gerekçe oluşturmayacağı son derece açık ve nettir" dedi.

İMO Adana Şubesi'nin pek çok sorun gibi bu sorunu da daha önce kamuoyu nezdinde dile getirerek, yerel yönetimleri uyardığını ancak Adana'daki kimi inşaatlarda onaylanan mimari projeler üzerinde, yapım aşamasında oynamalar yapılarak projeye aykırı değişiklikler yapıldığına dikkat çeken Turanbayburt, haksız kazanç sağlandığına dair şikayetleri gerek üyelerden gerekse vatandaşlardan almaya devam ettiklerini söyledi.

Turanbayurt, bazı uygulayıcılar tarafından imara uygun olarak hazırlanan ve onaylatılan projeye, üretim aşamasında uyulmadığını ve yapılan değişikliklerle inşaat alanının genişletildiğini belirterek, "Etik dışı bu uygulamanın hukuksuzluğa, firmalar arasında haksız rekabete neden olduğu ve bu duruma da ilgili idarelerden göz yumanların olduğu şubemize iletilmiştir. İlgili idarelerin, özen göstermesi ve denetlemesi durumunda bu usulsüzlüklere meydan verilmeyeceği düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı. - ADANA