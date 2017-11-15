Turan, Yeniden Grup Başkanvekili Seçildi

AK Parti, dün yaptığı TBMM grup toplantısında, grup başkanvekillerini belirledi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, tekrar grup başkanvekilliği görevine getirildi.



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, tekrar grup başkanvekilliği görevine seçilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada son dönemde Çanakkale'nin yükselişte olduğuna vurgu yaptı. Turan açıklamasının devamında, "2 yıl önce göreve geldiğimiz grup başkanvekilliğine başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere, milletvekili arkadaşlarımızın da takdiriyle tekrar seçildik. Bugüne kadar geçen zaman diliminde ülkemiz için şehrimiz için çalışmalar yaptık. Yoğun meclis gündemine rağmen şehrimizden uzak kalmamaya gayret gösterdik. Mesaimizin büyük çoğunluğunu hemşehrilerimizle bir araya gelmek için harcadık. 2019 yolunda milletimizin 16 Nisan'da takdir ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu anlamda görevimizin, şehrimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Çanakkale'miz için hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Emaneti hakkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE