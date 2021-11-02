Turan: "Türkiye büyürken, güçlenirken muhalefetin adeta küçüldüğünü bir kez daha görmüş olduk"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın salona gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın salona gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)