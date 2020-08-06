Turan: "SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de çöküşün eşiğine getirdi" AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Çan ilçesinde siyasete dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Çan ilçesinde siyasete dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'nin yeni parti kurma iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi SSK'daki mantığıyla yönettiğini ifade ederek, "SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de adete bir çöküşün eşiğine getirdi. Kendisinden olmayana tahammülü yok. Partide ne bir muhalif bırakıyor ne de bir rakip. CHP'de 10 yıldır net olarak tek adam mantalitesi hakim. Sorsanız hep başkaları diktatör, hep başkaları tek adam" dedi.

"Ne ekerseniz, onu biçersiniz"

Turan açıklamasının devamında, "CHP; yerlilikten uzaklaştı, marjinalleşti, küresel grupların tahakkümüne girdi. Oldubittiye getirilen bir kongrede tek adamlık, muhaliflere tahammülsüzlük, baskı, Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan muamele tam bir aymazlık örneği. Bir Cumhurbaşkanı adayının, kurultay boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz en önde oturtulurken Muharrem İnce kongrede en arkada tuvalet kenarına oturtuluyor. Muharrem İnce'ye yapılan bu tavır, Cumhurbaşkanı adayı olarak oy veren seçmene de büyük nezaketsizlik. Bundan Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığı söylenemez. Siyasette rekabet tabii ki önemlidir; ancak vefa ve saygınlık çok daha kıymetlidir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yarın bu tavrın Kılıçdaroğlu'na yapılmayacağının garantisini kimse veremez. CHP'nin kurultayı, CHP içindeki karışıklığın, rahatsızlığın, zihnen ve fikren bölünmüşlüğün adeta fotoğrafı oldu. Ankara'daki CHP ile Anadolu CHP'si farklı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin kodlarıyla o kadar oynadı ki, şu anda Atatürk'ün bıraktığı CHP'den söz etmek mümkün değil. Öyle bir ideolojik savrulma yaşadılar ki, geldikleri yer HDP'nin yanı, Genel Merkezi ise nezaketsizliğin, vefasızlığın merkezi oldu. CHP'de Kemalizm dendiğinde akla artık Mustafa Kemal değil, Kılıçdaroğlu Kemal gelmelidir. O günkü CHP ile bugünkü CHP'nin sadece isim benzerliği kaldı. Muharrem İnce'nin parti kurup kurmaması CHP'nin meselesi. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah milletimizi bu basiretsiz, vefasız ve nezaketsiz yapıdan korusun" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA