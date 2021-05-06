Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi

Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Turan Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığının organizasyonunda yürütülen çalışmalarla çiftçilere sulama kanalı kazandırıldı.

Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Turan Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığının organizasyonunda yürütülen çalışmalarla çiftçilere sulama kanalı kazandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından, Erdek İlçesi kırsal Turan Mahallesi'ndeki sulama kanalının yapımına destek olmak üzere her biri 5 metre uzunluğunda 50 adet beton kanalet hibesinde bulunuldu.

Kanaletlerin BASKİ tarafından sağlandığı sulama kanalının yapımında, boru ve işçilik giderlerinin muhtarlık tarafından karşılandığını belirten Muhtar Dolan, "Turan Mahallesi'ne kazandırılan sulama kanalının mahalledeki binlerce zeytin ağacı ile tarım alanlarının sulama faaliyetlerinde kullanılmasıyla asıl kazanan çiftçilerimiz olacaktır" dedi. - BALIKESİR

Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi
Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:26:35. #1.16#

title