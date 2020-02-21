Turan Hançerli: "Bugün depremle mücadele eyleminin startı verildi"

21.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:56

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul'daki kentsel dönüşüm seferberliğinin ele alındığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bu toplantı oldukça verimliydi. Ben bunun milat niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Avcılarımızı, İstanbul'umuzu ve Türkiye'mizi geleceğe hazırlayacak depremle mücadele eyleminin startı bugün verildi" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul'daki kentsel dönüşüm seferberliğinin ele alınacağı toplantı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul Kentsel Dönüşüm toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 İlçenin belediye başkanı katıldı. Yapılan istişare toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bu toplantı oldukça verimliydi. Ben bunun milat niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Gerek sayın Bakanım Murat Kurum gerek sayın valimiz ve sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifadeleri bu ve konuda bütün tarafların yan yana geldiğini, birleştiğini ve aynı şeyleri düşünerek bir çözüm üretmek için yola çıkıldığının açık göstergesiydi. Bu toplantıda kararlar da alındı. Alınan kararlardan ve önemli olduğunu düşündüğüm karar ise bir deprem konseyinin, komisyonunun hayata geçirilmesi kararı. Sayın Bakanımız da bunu ifade etti. İnşallah ortak bir akılla deprem kaygısını ve korkusunu silecek. Avcılarımızı, İstanbul'umuzu ve Türkiye'mizi geleceğe hazırlayacak depremle mücadele eyleminin startı bugün verildi" dedi.



"Ben mutlu ve umutluyum"



Depremin ne zaman olacağını kimsenin kestiremediğini kaydeden Hançerli, "Bilim insanları zamanın daraldığını açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar. Gönüllü dönüşüm toplumun, yurttaşın işine katılmadan onun gönlüne uygun gelmeden ve onun onayını almadan gerçekleştirilebilecek her türlü işlem mutsuzluk ve huzursuzluk oluşturacaktır. Bunun da sürdürülebilir ihtimali yok. Yerinde dönüşümde vatandaşı yerinden koparmayan mahallesinde, sokağında komşuları ile birlikte tutan ve geçmiş dönem uygulamalarında belki bir eksiklik. Nereye gideceği, nerede yaşayacağını bilmeyen insanlar kentsel dönüşüme kendisini yerinden yurdundan edecek şekilde bakıyordu. Yerinde dönüşüm ifadesini de sahadan Avcılar halkından biliyorum. Yaptığımız istişarelerden ortaya çıkan sonuçtan biliyorum. Yerinde dönüşüm, dönüşümün en önemli dinamiklerinden biri. Ben bugünü bir milat olarak ifade ediyorum. Bir sonraki toplantıda burada aldığımız kararları hayata geçirerek buluşma kararı aldık. Bu son derece önemli. Ben mutlu ve umutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA