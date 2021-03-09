Turan, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turan, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

09.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:05
Turan, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda Turan, "Çanakkaleli hemşehrilerimizin her türlü sorununu kendi derdimiz olarak görüyoruz. Taleplerin iletilmesi, sorunların çözülmesi adına gayret ediyoruz. Sürekli Bakanlarımızla, kurumlarımızla görüşerek şehrimiz için yatırımları ve hizmetleri değerlendiriyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü; "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile yaptığımız görüşmemizde de başta 1915 Çanakkale Köprüsü olmak üzere Çanakkale özelindeki yatırımları konuştuk. Dünyanın dev yatırımlı 10 büyük projeden altısı Türkiye'de. Bunlardan biri de ülkemize, bölgemize ve Çanakkale'mize değer katacak, gurur kaynağımız Köprümüz. Görüşmede Köprünün çalışmalarındaki son durumu da konuştuk. Bakanımıza konulara gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Pelin Öztekin Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turan, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:13:53. #1.16#
title