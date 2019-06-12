Turan: "(Askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifi) AK Parti Grubu olarak teklifimizin...
-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamala AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız.
-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamala AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir"
Kaynak: AA
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