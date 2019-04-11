Turagay: "İhracat Hacmimiz, Türkiye'nin Potansiyelini Yansıtmıyor"

SAMSUN (İHA) – Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin 168 milyar dolarlık bir ihracat ile dünya ticareti içerisindeki payının 0,9 olduğunu, bu oranın da Türkiye'nin potansiyelini yansıtmadığını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği iş birliği ile "Kolay Ticaret ve Küresel Rekabet Paneli" düzenledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın katıldığı panel, Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda geniş bir katılımla yapıldı. Panelde gümrük başmüfettişleri tarafından dünya ticaretindeki son gelişmeler ve ticarete etkileri, küresel ticarette rekabet gücünü artıran dijital uygulamalar, gümrük işlemleri ve yapılan hatalar gibi başlıklarda bilgiler verildi.

"İhracat hacmimiz, Türkiye'nin potansiyelini yansıtmıyor"

Türkiye'nin ihracatta potansiyelini daha çok kullanması gerektiğinin altını çizen Turagay, "Ticaretin kolaylaştırılması ve global ticarette rekabet gücünün arttırılması gibi konular bizim amaçlarımız. Türkiye, geçen sene 168 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştı. Bu dünya ticareti içerisindeki payımızın 0,9 olduğunu gösterir. Bu bizim potansiyelimizi yansıtmıyor. Türkiye gibi bir ülkenin dünya ticaretinde 0,9'luk bir paya sahip olması, aslında kabul edilecek bir şey değil. İhracatımızı daha da arttırmamız lazım. Bunun için de her şeyden önce ticareti mümkün olduğu kadar kolaylaştırmamız lazım. Ticareti kolaylaştırmak için birçok şey yapıyoruz. Ticareti kolaylaştırmak için yakın zamanda kağıtsız gümrük uygulamasına geçtik. Nisan ayının sonunda Türkiye'nin geneline yayacağız. Amacımız, kağıtsız kolay bir ortamda dış ticaretin gerçekleştirilmesidir. Kapıkule'deki tır kuyruklarını ortadan kaldırmak için Bulgar makamlarıyla bir araya geldik. Daha fazla tırımızın daha az zamanda karşıya geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Limanlarda varış öncesi gümrüklemeyi uygulamaya gecirdik. Bunu da 2019 yılında tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. Ayrıca yetkili yükümlü statüsünü getirdik. Bunun kriterleri var. Bugün itibariyle 450'yi geçen sayıda yetkili yükümlü statüsüne haiz firmamız var. Bu sayıyı ileride daha da yukarılara taşıyacağız" dedi.

"Amerika'daki ithalatın içerisindeki payımızın sadece binde 4"

Dünyanın en çok ithalat yapan ülkesi Amerika'ya daha çok ihracat yapmaları gerektiğini vurgulayan Turagay, "Devlet geçmişim olmakla beraber uzun süre de özel sektörde çalıştım. Burada özel sektör mantığıyla devlette bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İhracat master planı üzerinde çalışıyoruz. Son çalıştığımız ülke Amerika. Bakanlık olarak Amerika'daki toptancılara, alıcılara Türk malını anlatacağız. Türkiye'deki ihracatçılarımızı da alıp yurt dışına götüreceğiz. Amacımız, Türk şirketlerini küresel tedarik zincirinin bir parçası olması ve Türkiye'nin ihracatının çok daha yüksek boyutlara taşınmasıdır. Amerika, 2,6 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi konumunda. Biz Amerika'ya 8,4 milyar dolarlık ürün satıyoruz. Bu, Amerika'daki ithalatın içerisindeki payımızın sadece binde 4 demektir. Yani dünya ihracat payımızın bile altına denk geliyor. Bu kadar büyük bir potansiyeli bizim muhakkak değerlendirmemiz gerekir. Bunun için de çok çalışmamamız ve koşmamız lazım. Devlet olarak koşmaya hazırız. Özel sektörün de koştuğunu biliyoruz ama kamu-özel sektör el ele çok daha hızlı koşup, Türkiye'yi hak ettiği yere çıkartacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Murzioğlu: "Tüm dünya için üretmeliyiz"

Sadece Türkiye için değil, dünya için üretimde bulunulması gerektiğini ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve STSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği ve yüksek milli gelire sahip olmanın kilit noktaları vardır. Küreselleşmenin hız kesmediği günümüz şartları altında üretim ve hizmetlerimizin global ihtiyaçlar gözetilerek şekillendirilmesi büyük önem arz ediyor. Yani içinde bulunduğumuz sınırlar adında girişimlerde bulunmak artık çok geride kaldı. Pazar büyüdü, tüm dünya haline geldi. Bu nedenle tüm dünya için üretmeliyiz. İhracatta katma değer oluşturmalıyız. Çünkü güç denen kavram ekonomiyle ve ihracatla ölçülüyor. Samsun, ihracatını geçen yıllara oranla önemli ölçüde arttıran illerimiz arasına girdi. Ancak yapabilme kabiliyetimizin daha da geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı İlyas edip Sevinç, Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Bölge Müdürü Enver Kök, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Ceyhan konuşarak, ticaretin gelişmesi hakkında temennide bulundu.

Program, açılış konuşmalarının ardından paneldeki sunumlarla devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA