Turabi'nin İsteğini Kırmayan Acun Ilıcalı, Survivor'da Bir İlki Gerçekleştirdi
Survivor'da dün gece yapılan konseyde çıkan 4 oyla eleme adayı olduğu kesinleşen Turabi, Acun Ilıcalı'ya diğer oyları da görmek istediğini söyledi. Ilıcalı da "İlk kez yapıyorum" diyerek bu isteği geri çevirmedi.
Dün akşam yapılan konseyde son eleme adayı Turabi oldu. Survivor'da Ünlülerin yedi kişi olmasından dolayı adaylığı dört oyla kesinleşen Turabi, Acun Ilıcalı'dan ilginç bir talepte bulundu.
"HİÇ YAPMADIM AMA..."
Turabi, "Rica etsem diğerlerini de açabilir misin?" diyerek Acun'dan diğer oyları da açmasını istedi. Ilıcalı, "Hiç yapmadım ama senin için yapayım, madem istiyorsun" diyerek diğer oyları da açtı ve hepsi Turabi çıktı. Olanlar ardından Turabi şaşkınlığını gizleyemedi.
BARAKADAN AYRILDI
Survivor yeni bölüm fragmanında bu duruma sinirlenen Turabi takıma karşı tavır alıyor. Turabi "Bundan sonra siz hepiniz, ben tek" diyerek yatağını ayırıyor ve barakadan uzaklaşıyor.
YORUMLAR (29)
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sizce turabi gidermi yada gitsin diyenlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu turabi hanzosuna acun neden hep musamaha gösteriyor acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olay bu kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Hepsini gömecek yarışmada biz güveniyoruz turşuya.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hayatimda böyle ukela kendini begenmis birini görmedimCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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oylamada ümit karan ismide yazılmıştı. ama ümit e oy çıkmadı. her şey düzmeceCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır