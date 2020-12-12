TURABİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
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TURABİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

12.12.2020 01:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:14
TURABİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Turbo Turabi lakabıyla bilinen Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı. Çamkıran, "Tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acılı bir süreç" dedi

İki defa 'Survivor' yarışmasında şampiyon olan Turbo Turabi lakabıyla bilinen Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı. ABD'de yayınlanan 'War of the Worlds' yarışmasının da kazanan Turabi, Instagram'dan açıklama yaptı. Turabi, "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan Covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acılı bir süreç. Lütfen herkes çok dikkat etsin önce kendi sağlığı için, sonra sevdikleri için" diye yazdı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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