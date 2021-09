Turabi kimdir? Turabi Survivor'a katılacak mı?

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, 2022 yılında eski yarışmacıların yer alacağı All Star formatı ile ekrana gelecek. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kadroya girmesinin ardından yavaş yavaş isimler de netleşmeye başlıyor. Turabi'nin de yeniden Survivor'a katılacağı ileri sürüldü. Peki, Turabi kimdir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TURABİ KİMDİR?

2020 Survivor sezonunun çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı yarışmacısı Sercan Yıldırım da All Star sezonu için düşünülenler arasında. 2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alacağı iddiası da kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Turabi Çamkıran (3 Temmuz 1987, Mersin), Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçü.

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu.[2] Aslen Kahramanmaraş'lıdır. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi.[4] 2014 ve 2015 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı ve bu iki sezonda şampiyon oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

