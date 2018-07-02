Tur Rehberi Kanyonda Kayboldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahin Kaya Kanyonu'nda suya atlayan tur rehberinden haber alınamıyor.

Samsun'dan gelen özel bir tur şirketinin rehberi Selçuk Korkut bugün Şahin Kanyonu'nda tura çıktıkları tekneden suya atladı. Atladıktan sonra suda kaybolan tur rehberi için Samsun Deniz Polisinden yardım istendi. Şahinkaya Kanyonu'na gelen dalgıçlar derinliğin fazla olmasından dolayı yaptıkları arama çalışmalarında bir netice alamadılar. Kaybolan rehber için Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istendi. JAK timinin yarın sabah Vezirköprü kanyonu gelerek arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. - SAMSUN