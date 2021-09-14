TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde turistleri havalimanına taşıyan tur otobüsüyle iki otomobilin karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde turistleri havalimanına taşıyan tur otobüsüyle iki otomobilin karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, D-400 karayolu Sanayi kavşağında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Turist kafilesini taşına 07 LH 507 plakalı tur otobüsü, aynı yönde seyreden 06 BHP 376 ve 34 DCD 191 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Manavgat- Antalya karayolu yaklaşık 20 dakika kapandı. Polis ekipleri kaza yapan araçları kaldırarak, yolu araç trafiğine açtı.

Antalya Havalimanı'na giden turistler, kazadan sonra hafif maddi hasar alan aynı tur otobüsüyle yollarına devam etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehmet Erdem Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Ali Koç Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 12:17:50. #1.12#