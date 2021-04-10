Tur otobüsü şarampole devrildi: 34 yaralı

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Konya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 34 kişi yaralandı.

Konya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 34 kişi yaralandı.

Özkan Acar idaresindeki 35 Z 5305 plakalı tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 40. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 34 kişi, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tur otobüsünün, yolculara İç Anadolu'daki tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi amacıyla İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.

Bu arada, tur otobüsünün tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler