Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu

İZMİR (DHA) - KONYA'da dün yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan 41 kişiden 34'ü taburcu edildi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 1'i rehber ve 44'ü yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Yaralı 41 kişiden 34'ü taburcu oldu, 1'i ağır 7 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.