Tur Otobüsü Kaza Yaptı: 25 Yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Seydikemer- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden ve içinde yerli turistlerin bulunduğu tur otobüsü, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs, kenardaki beton duvara çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - Muğla