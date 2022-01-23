TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ

NEVŞEHİR (DHA) - AKSARAY'da tur otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcu Halil Keskin, otobüsün sileceklerinin çalışmadığını ve camlarının da buzlandığını öne sürdü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Nevşehir'den Antalya'ya giden İsmail B. (53) yönetimindeki 07 AHS 668 plakalı tur otobüsünün, iddiaya göre silecekleri çalışmayınca camları buzlandı. Yolu göremeyen sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, şarampole devrildi. Kazada yolculardan Büşra Başer Keskin (29) ile Kazakistan uyruklu Asset Bratayev (40), Assemgül Sagneyeva (36) ve Adel Bratayeva (10) yaralandı. İhbarla olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yolcular ise polis, UMKE ve jandarma ekiplerince çevredeki dinlenme tesislerine götürüldü.

'2 GÜNDÜR ARACIN SİLECEĞİ ARIZALI'

Kazadan yara almadan kurtulan yolcu Halil Keskin, otobüsün sileceklerinin çalışmadığını ve camlarının da buzlandığını öne sürerek "2 gündür aracın sileceği arızalı. Tur şirketi yaptıracaktı fakat sanayi kapalı olduğundan yaptıramadı. Uyarmamıza rağmen yaptırmadılar. 'Aksaray'da yaptıracağız' dediler. O şekilde kar ve tipide geldik. Şoför çok yavaş gidiyordu yol zannetti ve bir anda otobüs sola devrildi. Toplamda 29 kişi vardı. Assemgül Sagneyeva'nın durumu biraz sıkıntı. Onunla birlikte eşim Büşra Başer Keskin ile 2 kişi daha yaralandı. Kaza olunca 112 ekiplerine hemen konum attık ve kısa sürede geldiler. En ön koltukta oturuyordum, araç devrilince yolcuları ben çıkardım" dedi. Yolculardan bazıları da camların buzlandığına dair görüntüleri, cep telefonu kamerasına kaydetti.