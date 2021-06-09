Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | 3. Sayfa

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı Denizli'de yağıştan dolayı ıslanan zeminde tur otobüsü yan devrildi.

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de yağıştan dolayı ıslanan zeminde tur otobüsü yan devrildi. İçerisinde bulunan öğrencilerden çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla karayolunda yağışın ardından ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tur otobüsü yan devrildi. Otobüste bulunan çok sayıda öğrencinin yaralı olduğu belirtiliyor.

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı
Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı
Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı
Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Özgür Özel Sedat Peker Meral Akşener
Magazin Alişan Hazal Kaya Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 19:41:18. #1.15#

title