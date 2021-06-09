Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı Denizli'de yağıştan dolayı ıslanan zeminde tur otobüsü yan devrildi.

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de yağıştan dolayı ıslanan zeminde tur otobüsü yan devrildi. İçerisinde bulunan öğrencilerden çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla karayolunda yağışın ardından ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tur otobüsü yan devrildi. Otobüste bulunan çok sayıda öğrencinin yaralı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas