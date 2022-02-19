Tur otobüsü devrildi 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Konya- Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.