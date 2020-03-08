Tur otobüsü devrildi: 39 yaralı (3)
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Karatepe, Osmaniye, Kadirli, Adana, Güncel

Tur otobüsü devrildi: 39 yaralı (3)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.

08.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:25
Tur otobüsü devrildi: 39 yaralı (3)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.

Adana'dan ilçedeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyarete gidenleri taşıyan Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı tur otobüsü, Söğütlü Dere köyü mevkisinde devrildi.

Otobüstekiler, sağlık ve itfaiye ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile 38 kişi, Kadirli ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Tur otobüsü devrildi: 39 yaralı (3)

Kaynak: AA

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Tur otobüsü devrildi: 39 yaralı (3)

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