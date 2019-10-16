Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

16.10.2019 14:00

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, Şuhut-Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA