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Tur otobüsü cayır cayır yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tur otobüsü cayır cayır yandı

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan özel bir tur firmasına ait otobüs yanarak küle döndü.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan özel bir tur firmasına ait otobüs yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan özel bir firmaya ait tur otobüsünde, çevre yolu Yaylaköy Mahallesi sınırları içerisinde yangın çıktı. Otobüs şoförü dumanları fark ederek, otobüsü yol kenarında durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan yolcular araçtan indirilerek, güvenli bir bölgeye götürüldü. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otobüsü saran alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar ile alevleri söndürürken, otobüs küle döndü. - AYDIN

Tur otobüsü cayır cayır yandı

Tur otobüsü cayır cayır yandı

Tur otobüsü cayır cayır yandı

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