Tur operatörlerine göre Türkiye, aşılama programı ile sezonu İspanya'dan önce açacak

Türkiye ve Yunanistan aşılama programları ile Haziran ayına kadar İspanya'dan önce sezona başlayacak.

Türkiye ve Yunanistan aşılama programları ile Haziran ayına kadar İspanya'dan önce sezona başlayacak.

The Sun'ın haberine göre tur operatörleri, Türkiye ve Yunanistan'ın aşılama programları ile İspanya'dan önce sezonu açacak. Her iki ülke de, yaz aylarına kadar nüfuslarının büyük kısmını aşılayacak. Haberde, Türkiye'nin dört günde 700.000 kişiyi Sinovac aşısı ile aşıladı belirtiliyor.

Kaynak: Tourism Today