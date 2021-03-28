Tur operatörleri ve rehberler, Afrodisyas Antik Kenti'ni gezdi
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Tur operatörleri ve rehberler, Afrodisyas Antik Kenti'ni gezdi

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat
Tur operatörleri ve rehberler, Afrodisyas Antik Kenti'ni gezdi

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla tur operatörleri ve turist rehberlerine yönelik gezi düzenlendi.

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Aydın'ın Karacasu ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla tur operatörleri ve turist rehberlerine yönelik gezi düzenlendi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum öncülüğünde antik kente daha fazla ziyaretçi çekmek için uluslararası alanda faaliyet gösteren tur operatörleri ve rehberleri ağırladıklarını söyledi.

Afrodisyas'ın Karya bölgesinin en önemli antik kentlerinden olduğunu aktaran Tuncer, antik kentte gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılarla fikir alışverişinde bulunduklarını ve faydalı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Kovid-19 salgını dolayısıyla ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandığını belirten Tuncer, "İnanıyorum ki bu tür faaliyetlerle ziyaretçi sayısında artışını yeniden yakalayacağız. Bu bölgede turizm trafiğini artırmakta kararlıyız. Etkinliğimizde de bu konuları ele aldık. Turizm trafiğini arttırmak için işlevsel tedbirler neler olabilir diye katılımcıların fikrini aldık." dedi.

Turist rehberi Volkan Albayrak da Afrodisyas'ın daha fazla tanıtılması gerektiğini, mevcut ziyaretçi sayısından çok daha fazlasını hak eden bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Müzedeki eserlerin de çok etkileyici olduğunu vurgulayan Albayrak, "Antik kentimiz hak ettiği değeri şu ana kadar bulmuş değil. Bundaki sebeplerden biri turist trafiğinin buraya yönlendirilmemesi. Biz de bunun için bu organizasyonu yaptık. Buraya odaklanıp acentelerimiz aracılığıyla pazarlamak ve buraya turist çekmek. İlerde yani önümüzdeki orta vadede dört beş sene içerisinde bir marka değerine ulaşmasını hedefliyoruz. Yurt dışında da daha çok bilinmesi için çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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