Tur Operatörleri, Rus Turistler İçin 7 Bin Uçakla 7 Milyon Koltuk Hazırladı

Turizmde Antalya'nın en önemli pazarı Rusya ile 2015'in sonunda görülen uçak krizin ardından 2016'da rakamlar dibe vurdu. 2016 yılının ortalarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in ikili görüşmeleriyle yeniden düzelen 2 ülke ilişkileri kısa sürede turizm sektöründe kendini hissettirdi ve 2017'de hem Antalya hem Türkiye açısından Rusya pazarı yeni rekorlara imza attı.

GEÇEN SENE 3,8 MİLYON RUS TURİST GELDİ

2017 yılında Antalya'yı bugüne kadarki en yüksek rakam olan 3.8 milyon Rus turist ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanacak Türkiye'ye gelen toplam turist rakamları içinde de Rus turist sayısının 4.6- 4.7 milyon düzeyinde olması bekleniyor. 2017 yılında Rusya pazarının yanı sıra, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan gibi diğer BDT ülkelerinde de ciddi artışlar kaydedildi.

Kötü geçen 2016'nın ardından sektörde büyük moral oluşturan Rusya ve BDT ülkelerindeki yoğun hareketlilik üzerine sektör, 2018 yılında da yeni rekorlara yönelik hazırlık yapıyor. Rusya ve BDT pazarına yönelik 2018 yılı hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle yapılan görüşmelerde 2018 yılında da Türkiye'nin, Rusya pazarı için lider ülke konumunda olduğunu söyledi.

7 BİN UÇAK KAPASİTESİ

Türk tur operatörlerinin Rusya ve BDT pazarına yönelik 2018 yılında 7 bine yakın uçak kapasitesiyle sezona hazırlandığını dile getiren POYD Başkanı Hakan Duran, 2017'de 4.5 milyonun üzerine çıkan Rus turist sayısının 2018'de Türkiye için 5.5 milyonun üzerinde, BDT ülkeleriyle birlikte 7 milyona yakın bir kapasite hazırlığı yapıldığını dile getirdi.