Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADAAlanya'da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA
Alanya'da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu indirdikten sonra yola dönüş yapmaya çalışan tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görüldü.


Kaynak: DHA
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