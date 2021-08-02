Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)
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Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Side Kavşağı D-400 kara yolunda, Rus turistleri taşıyan tur midibüsü önce bariyerler çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda yoğun araç trafiği yaşanıyor.

Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)
Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)
Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)
Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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