Tur firmasını kurşunlayan 16 yaşındaki 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tur firmasını kurşunlayan 16 yaşındaki 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tur firmasını kurşunlayan 16 yaşındaki 2 kişi yakalandı

Samsun'da bir tur firmasına silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 16 yaşındaki 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir tur firmasına silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 16 yaşındaki 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir tur firmasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili E.H.A.(16) ve A.İ.A.'yı (16) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Tur firmasını kurşunlayan 16 yaşındaki 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Düm Tek Tek Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tur firmasını kurşunlayan 16 yaşındaki 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:39:46. #1.11#