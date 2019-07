Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa 2. eleme turundaki ilk maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir ön eleme oynayacaklarını belirtti.

Kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Yalçın, "3 kulvarda birden mücadele etmek, erken sezonu açmak gerçekten oyuncuların işini biraz zorlaştırıyor. Önümüzde uzun bir zaman var. Çok hazır olduğumuzu söylenemez. Şu an hazır değiliz ama bu maçı 6 haftalık hazırlıkla oynayacağımızı daha önce de belirtmiştim." diye konuştu.

Sergen Yalçın, rövanşlı oynayacaklarını maçın zor olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Rakibimiz oranın iyi takımlarından bir tanesi. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama düşüncemiz bu turda iyi bir mücadelemiz olursa, geçebilirsek bundan sonraki tura yeni katılan oyuncularımızla beraber hem fiziki hem oyunsal anlamda çok daha hazır bir Malatyaspor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha takıma katılacak oyuncular da var. Şu anda onların hazırlıklarını yapıyoruz yönetimle başkanla. O yüzden bu maç bizim için de değerli. Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak diye düşünüyorum."

"Nokta oyuncuları getirmek istiyoruz"

Bir gazetecinin transfer çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Sergen Yalçın, takımda hala eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

En az 3 oyuncuya daha ihtiyaçlarının olduğunu açıklayan Yalçın, transfer işlerinin kolay olmadığına değindi.

Sergen Yalçın, yeni oyuncular için araştırmaların sürdüğünü belirterek, "İhtiyaca göre oyuncu bulmak çok zor. Biliyorsunuz oyuncu rakamları da çok yüksek. O doğrultuda hem yönetim hem biz doğru, nokta oyuncuları getirmek istiyoruz. Bu da kolay olmuyor biraz vakit alıyor ama lig başına kadar tahmin ediyorum, tam oturaklı, hazır bir takım haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın son transferleri Gökhan Töre ve Guilherme'nin tam hazır olmadığını, Ghaylen Chaaleli'nin ise izinli olduğunu hatırlatan Yalçın, bunların haricinde 2-3 oyuncuya net olarak ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Kentte "Avrupa" heyecanının olmasını temenni ettiğini, kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirten Yalçın, teknik ekip olarak da ilk defa böyle bir serüvene çıktıklarını söyledi.

Önemli olanın yaşadıkları heyecanı, isteği ve arzuyu sahaya yansıtmak olduğuna dikkati çeken Sergen Yalçın, "Bu isteği, arzuyu, heyecanı en doğru şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu heyecanımızı taraftarımıza da vermek istiyoruz aslında. Onların desteği ve gücüyle başarmak istiyoruz. Hep beraber iyi bir birliktelik kurabilirsek iyi şeyler başarırız diye umuyorum." şeklinde konuştu.

"Şanslar yarı yarıya"

Bir gazetecinin rakipleri Olimpija Ljubljana'nın Teknik Direktör Safet Hadzic'in maçta kendilerini favori göstermesine yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"İki ayaklı maçlarda bu tür açıklamalar oluyor, böyle açıklamalar yapıyor teknik direktörler. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Oynanmayan bir müsabakanın çok favorisi olduğunu kabul etmiyorum. Kendi liginin, ülkesinin iyi takımlarından. Maçın ben çok favorisi olduğunu düşünmüyorum. Şanslar yarı yarıya."

"Her şey sahada belli olur"

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Son zamanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıklarına değinen Murat, şunları kaydetti:

"Hazır bir şekilde buraya geldik. Güzel bir heyecan var. Ümit ediyorum ki Malatya halkı ve taraftarında da bu heyecan vardır. İlk resmi maçımız UEFA'da ve kolay olmayacak. Ne kadar maçın favorisi olarak gözüksek de her şey saha da belli olur. Biz mücadele edip maçı kazanmak ve rövanşta avantajlı durumda olmak istiyoruz."

