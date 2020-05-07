Tur Assist'ten dijital sağlık hizmetinde yeni bir iş birliği

Tur Assist, OYAK ile iş birliği yaparak OYAK üyeleri, üye aileleri, OYAK ve grup şirketleri çalışanları ve onların ailelerine "Dijital Sağlık Platformu" ile OYAK Doktorum üzerinden online tıbbi danışmanlık, online psikolog, online diyetisyen ve yenidoğan bakım hizmeti vermeye başladı.

Tur Assist, OYAK ile iş birliği yaparak OYAK üyeleri, üye aileleri, OYAK ve grup şirketleri çalışanları ve onların ailelerine "Dijital Sağlık Platformu" ile OYAK Doktorum üzerinden online tıbbi danışmanlık, online psikolog, online diyetisyen ve yenidoğan bakım hizmeti vermeye başladı.

Tur Assist'ten yapılan açıklamaya göre, özellikle koronavirüs sebebiyle hastaneye gitmeye çekinen ve sağlık sorunu yaşayan kişiler, Dijital Sağlık Platformu ile yurt içinden veya yurt dışından dahiliye, kulak burun boğaz, acil doktoru, psikolog ve diyetisyen gibi uzman hekimlerle canlı ve görüntülü konuşabiliyor, mesaj ile iletişime geçebiliyor veya telefonda doktorlarla konuşarak sağlık sorunlarını çözebiliyor. İnterneti olmayan kullanıcılar ise Tur Assist'in son teknoloji ve çağdaş güvenlik sistemleriyle donatılmış, yüzde 99'un üzerinde müşteri memnuniyet oranıyla çalışan çağrı merkezinden randevu alarak seçtikleri doktorla konuşma imkanı buluyor. Yenidoğan Bakım Hizmeti ile anneler, bebeklerinin gelişim takibi, uyku düzeni gibi tüm konular hakkında uzman ve deneyimli hemşireler ve ebelerden destek alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, şu ifadeleri kullandı:

"OYAK ile Dijital Sağlık Platformu kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz için çok mutluyum. Tur Assist ailesi olarak OYAK ile iş birliği yaparak OYAK üyeleri, üye aileleri, OYAK ve grup şirketleri çalışanları ve onların ailelerine olmak üzere 'Dijital Sağlık Platformu' ile Online Tıbbi Danışmanlık, Online Psikolog, Online Diyetisyen ve Yenidoğan Bakım hizmeti vermeye başladık.

Hizmetten yararlanmak isteyen kişiler telefon, web sitesi veya uygulama üzerinden kolayca randevu alabiliyor ve seçtikleri doktorlarımızla görüşebiliyorlar. Ayrıca, yeni anne olmuş kişiler Yenidoğan Bakım Hizmetimiz ile akıllarına takılan soruları veya yaşadıkları problemleri hızlıca çözüme kavuşturabiliyor. Hizmetimizi Medipol Hastanesi'nin çok kıymetli uzman hekim ve danışmanları ile profesyonel bir şekilde sağlıyoruz."

Kaynak: AA