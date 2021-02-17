TUR 2021'in etapları belli oldu
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TUR 2021'in etapları belli oldu

17.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:08
TUR 2021'in etapları belli oldu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) tarih ve etapları belli oldu.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) tarih ve etapları belli oldu.

Turun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve 8 etaptan oluşacak.

Startına Kapadokya'nın, finişine de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021'in etapları şöyle:

1. etap: Kapadokya-Kapadokya (156 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (150 kilometre)

3. etap: Beyşehir-Alanya (218 kilometre)

4. etap: Alanya-Kemer (180 kilometre)

5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (162 kilometre)

6. etap: Fethiye-Marmaris (137 kilometre)

7. etap: Marmaris-Turgutreis (182 kilometre)

8. etap: Bodrum-Kuşadası (162 kilometre)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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