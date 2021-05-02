Tüpün patladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana gelen olayın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana gelen olayın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir'de Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu oluşan patlamada zarar gören iş yerindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Patlama anı ise başka bir iş yerinin kamerasına yansıdı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı