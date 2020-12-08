Tüpün alev alması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tüpün alev alması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

08.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:35
Tüpün alev alması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çay demlediği küçük tüpün alev alması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çay demlediği küçük tüpün alev alması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sıcakyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hürüye Yıldız, yalnız yaşadığı evinde çay demlemeye çalışırken, küçük piknik tüpünün alev alması sonucu elbiseleri tutuşarak yandı. Çığlık atan yaşlı kadının yardımına evinin karşısında oturan oğlu yetişti. Annesinin alev alan elbiselerini yaptığı müdahale sonucu söndüren oğlu, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı
Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı
Mescitten sıçrayan alevler camiyi alev alev yaktı
Mescitten sıçrayan alevler camiyi alev alev yaktı
Annesi emzirirken boğazına süt kaçan Fatma bebek kurtarılamadı
Annesi emzirirken boğazına süt kaçan Fatma bebek kurtarılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Aleyna Tilki Gonca Vuslateri
Spor Tisserand Sinan Gümüş Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüpün alev alması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:38:34. #1.15#
title