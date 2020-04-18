Tüpü patlamadan dışarı attı
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Balıkesir, Kadıköy, Edremit, 3. Sayfa

Tüpü patlamadan dışarı attı

Balıkesir Edremit'te, bir kişi, alev alan tüpü patlamadan dışarı attı.

18.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:07
Tüpü patlamadan dışarı attı

Balıkesir Edremit'te, bir kişi, alev alan tüpü patlamadan dışarı attı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kadıköy Mahallesi 59. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında sabah saatlerinde meydana geldi. S.Y.'a ait olduğu öğrenilen evin mutfağında piknik tüpü gaz kaçırması sonucu alev aldı. Paniğe kapılan daire sakini tüpü hemen pencereden dışarı atmasıyla tehlike ucuz atıldı. İtfaiye ekipleri ise tüpte soğutma çalışması yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (2)
RELAX: muhteremler tüp alev aldığında üzerine ıslak bez atın söner
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BAŞAK: Ağabeyim de 1981 yılında böyle bir tehlike yaşamıştı. Alevlenen tüpü, kendisi yanması pahasına söndürmüştü. Tüp patlamamıştı fakat tüpten çıkan basınçlı gaz (sanırım)ağabeyimi mutfağın duvarına fırlatıp yapıştırmıştı. Omuz derisi duvara yapışarak parçalanmıştı Neyse ki başını duvara vurmamıştı. Elleri, kolları, dizkapaktan aşağı bacakveayakları yanmıştı. Hastanedeki ilk müdahaleden sonra evde uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Sonra iyileşmişti. İşine ve normal hayatına dönmüştü.
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