Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
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Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı

Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evde tüpten sızan gaz patladı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evde tüpten sızan gaz patladı. Bomba etkisi oluşturan patlamanın ardından aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Olay bu sabah saat 07.30 sıralarında Keşan'a bağlı Yayla sahilinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ocakta süt ısıtan T.K., sonrasında ocağın başından ayrıldı; ancak bilinmeyen bir sebeple tüpten sızan gaz önce mutfak ardından da tüm evin içine doldu. Sabah saatlerinde kahvaltı hazırlamak için tekrar ocağın başına geçen T.K., çakmağı çaktığında patlama oldu. İçeride biriken gazın basıncın etkisiyle bomba gibi patladığı ev ağır hasar aldı.

Evin pencere çerçevelerinin patlamanın etkisiyle söküldü evde T.K. ile birlikte bulunan eşi C.K. ve 3 yaşındaki oğulları Y.E.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken bölgeye Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma ekipleri inceleme yapmak üzere geldi. Bu sırada gaz sızıntısı yapan tüp de dışarıya çıkarılarak güvenli bir yere alındı.

Vücutlarında ciddi yanıkların oluştuğu aile bireyleri ambulanslarla ve ambulans helikopterler ile İstanbul ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen T.K. ve C.K. ile Y.E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(Emre Akarca/İHA)

Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
Son dakika haberi: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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