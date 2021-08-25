Tüpraş, üniversite öğrencileri ile online staj programında buluşmaya devam ediyor

Tüpraş, iş süreçlerinde hayata geçirdiği teknolojik yenilikleri kurum kültürüne entegre ederek online staj programını geliştirmeye devam ediyor.

Tüpraş, iş süreçlerinde hayata geçirdiği teknolojik yenilikleri kurum kültürüne entegre ederek online staj programını geliştirmeye devam ediyor.

???????Tüpraş'tan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl, yaz döneminde ilk defa üniversite öğrencilerine online eğitim ve uzaktan çalışma deneyimi sunan şirketin, bu yıl da online staj programıyla üniversite öğrencilerinin yaz stajlarını uzaktan tamamlamalarını sağladığı belirtildi.

Açıklamada, online eğitim ve uzaktan staj deneyiminin ilk dönemi süreçlerini 1 Temmuz-6 Ağustos'ta tamamlayan Tüpraş'ın, 9 Ağustos-6 Eylül'ü kapsayan ikinci dönemde de yeni stajyerleriyle buluşacağı kaydedildi.

Tüpraş'ın online staj programı için 18 Mart-18 Nisan'da binlerce başvuru yapıldığı ve kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 191 öğrencinin staj programına kabul edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Stajlarına oryantasyon eğitimiyle başlayan öğrenciler, rafineri operasyonlarının tüm birimleri ile bir araya geliyor, Tüpraş'ı daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Pandemi nedeniyle fiili olarak rafineri sahalarını ziyaret etme imkanı bulamayan öğrenciler, Tüpraş'ın öncü bir uygulama olarak devreye aldığı kameralı akıllı baret uygulamasıyla dijital rafineri turları gerçekleştiriyorlar."

Açıklamada, program süresince öğrencilerin, teknik eğitim ve bilgilendirmelerin yanı sıra inovasyon, girişimcilik, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Sürdürülebilirlik başlıkları altında eğitimler de aldığı ve bu konularda Tüpraş süreçlerine yönelik yenilikçi projeler geliştirmeleri ve staj sonunda projelerini sunmaları beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy, salgın dönemiyle birlikte tüm gelişim programlarını online ortamlara taşıdıklarını belirterek, "Genç yeteneklerimizin ise online staj programlarıyla kurumumuza katılımını sağladık. Uzaktan staj programımızla üniversite öğrencilerinin bu dönemi en etkin şekilde geçirmelerini sağlıyor, Tüpraş'ta iş hayatını yakından tanıma fırsatı sunuyoruz. İş süreçlerimizi dijital teknolojilere uyumlu hale getirdiğimiz bu süreçte, öğrencilerin de dijital ortamda aldıkları eğitimden memnun olduklarını gözlemliyoruz. Geçen yılki staj programımızla ilgili anket sonuçlarında yüzde 97 memnuniyet oranına ulaşmamız bunun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel