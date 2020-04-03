Tüpraş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destek Tüpraş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destek sağladığını duyurdu.

Tüpraş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destek sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Tüpraş'ın ilk günden bu yana koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda Sağlık Bakanlığının yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu'nun uygulamaları paralelinde geniş tedbirler aldığı kaydedildi.

Şirketin, enerjide üretim sürekliliğinin ulusal sorumluluk olduğu bilinciyle çalışmalarına kesintisiz devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüpraş koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira katkı sağladı. Ülkemizin enerji ihtiyacının önemli kısmını karşılayan bir kuruluş olarak, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle, ülkemiz için bitmeyen enerjimizle üretmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz enerjiyi en ufak bir aksamaya fırsat vermeksizin ülkemizin dört bir yanına iletiyoruz. Bu zorlu süreci el birliği ve dayanışma içinde atlatarak, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşacağımıza içtenlikle inanıyoruz."

Kaynak: AA